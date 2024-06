Sinfra acelera obras de contenção na Serra de Deciolândia

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) iniciou nova etapa de trabalho para contenção da encosta à margem da MT-480, na Serra de Deciolândia, entre os municípios de Tangará da Serra e Nova Marilândia. As intervenções estão em andamento desde o fim do período de chuvas. O trânsito no local está fluindo normalmente e a pista está segura.

