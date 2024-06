Sorriso se prepara para receber a Copa Mato Grosso de Handebol Mini e Mirim

Nos dias 22 e 23 de junho, Sorriso sediará a Copa Mato Grosso de Handebol Mini e Mirim. Serão mais de 250 atletas das categorias: Mini A (atletas de 5 e 6 anos), Mini B (atletas de 7 e 8 anos), Mini C (atletas de 9 e 10 anos) e Mirim (atletas de 11 e 12 anos), tanto no masculino quanto no feminino.

