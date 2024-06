Sorteio do Nota MT: R$ 900 mil em premiações em jogo!

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz MT) realiza, nesta quinta-feira (13.06), o 73º sorteio do Nota MT. Nele, estarão concorrendo aos 1.010 prêmios os 516.710 usuários que estão cadastrados no programa e que pediram o CPF na nota nas compras realizadas durante o mês de maio. Juntas, as premiações somam R$ 900 mil.

