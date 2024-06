Suspeito de esfaquear homem em loja de auto peças é preso em flagrante pela PM

Policiais militares do 7º Batalhão prenderam em flagrante, nesta terça-feira (18.06), um homem de 46 anos por esfaquear o cliente de uma loja de auto peças, no bairro Jardim Glória I, em Várzea Grande. A vítima foi esfaqueada na região do ombro e atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

