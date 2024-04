Alto contraste

Taiwan foi atingido por terremoto no dia 3 de abril

Subiu para 12 o número de mortos no terremoto de magnitude 7.4 na escala Richter que atingiu Taiwan no último dia 3 de abril, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (5).

