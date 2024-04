Terminal Rodoviário de Sorriso passa por fiscalização do Procon

Alto contraste

A+

A-

Verificar se os direitos do consumidor estão sendo cumpridos no Terminal Rodoviário de Sorriso. Para tanto, fiscais do Procon visitaram pontos de vendas de passagens na semana passada. “Esta é uma ação que vem sendo realizada simultaneamente em todo o Estado, sempre com o intuito educativo, com foco na preservação e rigoroso cumprimento dos direitos do consumidor”, afirmou o diretor-executivo do Procon, Lene Engler da Silva.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• União Brasil expulsa deputado Brazão após prisão em caso Marielle

• Várzea Grande promove projeto com a venda de peixes a preços acessíveis na Semana Santa

• Alunos visitam exposição de fotos sobre os impactos de descartes irregulares na rede de esgoto

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.