Terremoto de magnitude 6,1 atinge o Japão: Imagens impressionantes do desastre

Terremoto na costa do Japão

Nesta quinta-feira (4), um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a costa leste do Japão. O tremor foi registrado pelo EMSC (Centro Sismológico Euro-Mediterrânico). Segundo o centro de monitoramento, o epicentro do terremoto ocorreu a cerca de 100 km da costa japonesa, próximo a Honshu, a maior ilha do arquipélago japonês, com profundidade de 40 km.

