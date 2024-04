Ticiane Pinheiro surpreende com novo visual loiro e curto

Alto contraste

A+

A-

A apresentadora possou pela transformação BLZ Me Patrocina”, novo projeto da Beleza na Web A apresentadora possou pela transformação BLZ Me Patrocina”, novo projeto da Beleza na Web (Momento MT)

Depois de manter os cabelos no tom loiro por muitos anos, a apresentadora Ticiane Pinheiro passou por uma tranformação pelo novo projeto "BLZ Me Patrocina", da Beleza na Web. O hair stylist e parceiro da Wella Professionals apostou na coloração de tons quentes e um corte moderno, com fios mais curtos, dando destaque para o rosto da apresentadora.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Dados para inscrição no Prouni devem ser entregues até hoje

• Governo anuncia inclusão de 8 cidades no Concurso Nacional Unificado

• Comissões debatem regulamentação da atividade dos trabalhadores de aplicativos

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.