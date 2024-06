Tragédia: Bombeiros localizam corpo de criança de 12 anos que se afogou após cair em rio

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou nesta quinta-feira (20.06) o corpo do menino de 12 anos que se afogou após cair da ponte do Morocó sobre o Rio Verde, em Lucas do Rio Verde (332 km de Cuiabá).

