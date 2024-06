Tragédia no Rio Grande do Sul: Mortes por enchentes chegam a 177 O número de mortos em decorrência das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no mês passado aumentou para 177 nesta terça-feira...

Momento MT|Do R7 18/06/2024 - 23h34 (Atualizado em 18/06/2024 - 23h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share