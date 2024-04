TV Brasil exibe debate sobre os 10 anos da Lava Jato

Alto contraste

A+

A-

Momento MT Momento MT (Momento MT)

Para marcar os 10 anos da Operação Lava Jato, a TV Brasil exibe neste sábado (16), às 22h, um especial conduzido pelo jornalista investigativo Leandro Demori, ex-diretor do The Intercept Brasil e coordenador da Vaza Jato, cobertura que revelou as conversas entre a cúpula da operação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Dra. Monnize Costa destaca-se como figura articulada e promissora em Diamantino, MT

• Governo planeja medidas para aumentar produção de alimentos e conter inflação

• Trabalhadores nascidos em fevereiro recebem abono salarial nesta sexta

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.