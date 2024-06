UAB/IFMT abre inscrições para Especialização em Gestão Pública EaD

A Universidade Aberta do Brasil (UAB), polo de Sorriso, está com edital 077/2024 aberto para Especialização em Gestão Pública, modalidade a distância, por meio do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). As inscrições iniciaram no dia 17 de junho e seguem até 14 de julho, através do link https://seletivo.ifmt.edu.br/edital/visualizar/63/.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.