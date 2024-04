Última chance: Inscrições do edital Circula Lucas terminam nesta sexta-feira (05) A Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do...

A Secretaria de Cultura e Turismo de Lucas do Rio Verde informa que o período para inscrições no Edital Circula Lucas termina nesta sexta-feira (05). O certame tem por objetivo promover e fomentar o circuito cultural de antigos ou novos projetos existentes no âmbito municipal e seus ciclos de criação, produção, circulação, formação, difusão e fruição de bens e serviços culturais.

