Unemat adere ao programa Integridade MT - Compromisso com a transparência e ética

Alto contraste

A+

A-

A reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso, Vera Maquêa, assinou nesta sexta-feira (05.04), o termo de adesão ao programa de Integridade Pública de MT, desenvolvido pela Controladoria Geral do Estado (CGE). Logo após a assinatura do documento, os servidores puderam assistir a palestra "Ética em Ação: Servidores na Trilha da Integridade", ministrada pelo filósofo e servidor da CGE, Douglas Remonatto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Juristas concluem anteprojeto de código civil; direito digital e família têm inovações

• Dólar sobe para R$ 5,06 após dados de emprego nos EUA

• Secretário de Saúde recebe representantes do Sindicato de Enfermagem e revela que já encaminhou proposta do PCCV para a Prefeitura

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.