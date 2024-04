Vacinação e prevenção: a importância da imunização contra o câncer do colo do útero

Alto contraste

Câncer de colo de útero: vacinar é prevenir

O câncer do colo do útero é considerado, pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), o terceiro tipo mais comum entre as mulheres e a quarta maior causa de morte feminina no Brasil, com estimativa de mais de 17 mil novos casos registrados entre 2023 e 2025, segundo o Inca. Apesar de ser um dos tumores mais frequentes no país, as chances de prevenção e diagnóstico precoce são altas, por meio da realização do exame preventivo e da imunização com a vacina do HPV.

