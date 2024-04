Vans climatizadas garantem conforto e acessibilidade para mais de 1500 pessoas por mês

Alto contraste

A+

A-

A gestão humanizada da Prefeitura de Cuiabá alcançou a meta e climatizou todas as vans do Projeto Buscar, sistema de transporte público do município destinado especificamente para Pessoa com Deficiência (PCD) e com alto grau de dependência de mobilidade, que precisam se deslocar para tratamento médico, estudos, trabalho e também para momentos de lazer.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• 45 frases de arrepiar para postar no status e conquistar elogios

• CPI da Brasken ouve vítimas de desastre ambiental e ex-procurador de Alagoas

• Vans com acessibilidade do Projeto Buscar atendem mais de 1500 pessoas por mês e tem 100% da frota climatizada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.