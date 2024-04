Várzea Grande recebe novos cursos gratuitos do Programa SER Família Capacita

Alto contraste

O município de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social, foi contemplado com mais sete cursos ofertados pelo programa SER Família Capacita, desenvolvido pelo Governo do Estado, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Para garantir a vaga, os interessados devem acessar o o site do Governo do Estado e acessar o link de inscição: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeG6Hd9xVBP6mSTkizUY37QqVt45m_W7tcAdycAuSrfyHngvw/viewform?fbclid=IwAR1Dthk6d7OEYH6SXWgmaVNLdBWdHuIc_ZC2HN0QSNOtEjR29XW5SoKrQus

