Vereador comemora aprovação de projeto de lei para assistentes e cuidadores sociais

O vereador Adevair Cabral (SD) comemorou a aprovação do projeto de lei complementar nº16/24, de autoria do Executivo Municipal, em que os servidores nos cargos de assistente social e cuidadores sociais passam a cumprir jornada de trabalho de seis horas por dia. A proposta foi aprovada na sessão ordinária desta quinta-feira (13.06) com 21 votos favoráveis.

