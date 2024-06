Vereadora Maysa Leão luta pela valorização dos cuidadores de alunos com deficiência

A vereadora Maysa Leão (Republicanos), utilizou a Tribuna da Sessão Ordinária desta quinta (20.06) para alertar sobre a precarização do trabalho do profissional CAD – cuidador de alunos com deficiência. Segundo levantamento feito pela parlamentar, esta categoria recebe menos de um salário mínimo e não tem acesso à qualificação adequada.

