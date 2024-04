Vitamina C nanoencapsulada: a revolução no cuidado com a pele

Vitamina C nanoencapsulada garante maior eficácia na pele

Não é de hoje que a Vitamina C tornou-se o ativo queridinho dos amantes do skincare. Capaz de combater o envelhecimento precoce, uniformizar a textura da pele e deixá-la protegida e iluminada, ela é um produto garantido no skincare diário, mas que, também, gera muitas dúvidas devido às diferentes formulações existentes. A vitamina C nanoencapsulada, por exemplo, possui maior permeação na pele, garantindo 5X mais síntese de colágeno que a vitamina C livre, além de possuir maior ação antioxidante.

