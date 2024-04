Acesso da BR-101 à paradisíaca Guarda do Embaú: Novidades e Avanços Segue dentro do cronograma a

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

Segue dentro do cronograma a obra que liga a BR-101 a rótula de acesso à praia da Guarda do Embaú, em Palhoça. Considerado um dos paraísos do País, o balneário deverá contar com nova estrutura a partir de junho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Acesso da BR-101 à paradisíaca Guarda do Embaú avança e tem data para ser concluído

• Laboratório cibernético da Polícia Civil de SC já mapeou ataque em escola do México

• Mais de 200 quilos de maconha e um carro de luxo são apreendidos em Joinville

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.