Alunos do IFSC se manifestam contra cancelamento de linhas de ônibus entre Blumenau e Gaspar Alunos do

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

Alunos do IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina) realizaram uma manifestação, na tarde desta quinta-feira (28), no auditório do colégio, contra o cancelamento das linhas de ônibus 507 e 600, entre os municípios de Blumenau e Gaspar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Quadro Bons Tempos: Segredos e curiosidades das músicas de Raul Seixas

• Tecendo Inclusão: Chapecó recebe Seminário sobre Autismo e inclusão familiar

• Receita tradicional de Bacalhau para a Sexta-feira Santa com a Chef Joyce

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.