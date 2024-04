Ao vivo: Acompanhe o julgamento sobre a cassação do mandato de Jorge Seif Está marcado para esta quarta-feira (4), às 10h, o...

Está marcado para esta quarta-feira (4), às 10h, o início do julgamento sobre a cassação do mandato do senador Jorge Seif (PL), eleito em 2022. A acusação é de um suposto abuso de poder econômico.

