Avaí conta com a presença do torcedor para virar o jogo diante do Brusque

Avaí conta com a presença do torcedor do Avaí para virar o jogo diante do Brusque para ir para a final do Catarinense – Foto: Laysa Silva/Avaí FC

Avaí conta com a presença do torcedor do Avaí para virar o jogo diante do Brusque para ir para a final do Catarinense – Foto: Laysa Silva/Avaí FC

(ND Mais)