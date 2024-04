Brasil inova com plataforma para acelerar aprovação de patentes de medicamentos O MDIC (Ministério do Desenvolvimento,...

O MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) lançou nesta segunda-feira (8) a Plataforma de Dados de Patenteamento do Setor Farmacêutico para ajudar a desenvolver medicamentos no Brasil.

