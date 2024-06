Briga de trânsito em SC: prefeito envolvido em confusão com garrafada na cabeça Uma ocorrência um tanto quanto incomum aconteceu em Penha, no Litoral Norte catarinense. No último domingo (16), um desentendimento...

ND Mais|Do R7 18/06/2024 - 23h33 (Atualizado em 18/06/2024 - 23h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share