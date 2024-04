Cabeleireiro de Itajaí pode ser nova vítima de dengue, elevando número de mortes na cidade Itajaí, no

Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, investiga duas novas mortes por dengue, a confirmação é feita em conjunto com o Estado. O novo boletim será divulgado na próxima segunda-feira (1º), com os resultados.

