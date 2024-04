Campeão mundial Lukas Podolski: da glória nos gramados ao sucesso como 'rei da carne' Campeão mundial com a Alemanha em 2014, Lukas Podolski...

Campeão mundial com a Alemanha em 2014, Lukas Podolski fez sucesso entre os brasileiros. Ele esbanjou carisma na Copa do Mundo disputada no País. Aos 38 anos, o atacante continua em atividade, mas também faz sucesso em outro ramo.

