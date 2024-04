Casa Bazar: evento especial para o Dia das Mães em Chapecó A oitava edição da Casa Bazar – Projetos com Propósito será no...

ND Mais ND Mais (ND Mais)

A oitava edição da Casa Bazar – Projetos com Propósito será no dia 4 de maio a partir das 14h em Chapecó, Oeste de SC. A edição especial para o Dia das Mães incentiva o comércio independente na Casa dos Fundos, Centro do município.

