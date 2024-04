Chapecó oferece 866 vagas de emprego em 284 empresas

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

O Balcão de Empregos de Chapecó tem 866 vagas disponíveis em 284 empresas do município do Oeste de Santa Catarina. As entrevistas serão realizadas em vários horários e para vagas em diferentes setores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Chapecó tem 866 vagas de emprego em 284 empresas

• Joinville tem concurso público aberto com mais de 220 vagas e salários de até R$ 11 mil

• Suspeitos, vídeo e mais: tudo o que se sabe do atentado ao caminhão de lixo em Florianópolis

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.