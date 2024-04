Chapecó oferece 903 vagas de emprego; confira as oportunidades O Balcão de Empregos de Chapecó tem 903 vagas disponíveis...

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

O Balcão de Empregos de Chapecó tem 903 vagas disponíveis em 311 empresas nesta semana. As entrevistas começam na quarta-feira (27) em vários horários e para diversas vagas no município do Oeste de SC.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Chapecó tem 903 vagas de emprego; entrevistas começam nesta quarta

• Os 5 projetos do Dnit que prometem revolucionar o fluxo da BR-282 entre Palhoça e Lages

• Aprovada a proibição de cigarros em parques estaduais de SC; o que diz a regra

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.