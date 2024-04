Chapecó oferece oportunidades de qualificação profissional gratuitas

Alto contraste

A+

A-

Cusos são realizados em parcerias com instituições de ensino. – Foto: Prefeitura de Chapecó/Divulgação/ND Cusos são realizados em parcerias com instituições de ensino. – Foto: Prefeitura de Chapecó/Divulgação/ND (ND Mais)

O município de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, está com oportunidades de cursos de qualificação profissional gratuitos. As inscrições estão disponíveis em diversos cursos por meio do programa "Oportuniza Chapecó". Serão 34 turmas e um total de 680 alunos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• SC registrou 14 crimes de exercício ilegal da medicina por ano

• Chapecó tem vagas para cursos de qualificação profissional gratuitos

• Joinville tem Feira do Peixe Vivo nesta quinta e sexta-feira; confira local e programação

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.