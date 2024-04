Chapecó registra primeira morte por dengue em 2024

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

A Prefeitura de Chapecó confirmou nesta quarta-feira (3) a primeira morte por dengue em 2024 no município, no Oeste de Santa Catarina. A vítima foi uma mulher de 85 anos que faleceu no dia 24 de março no Hospital Regional do Oeste.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Junior Lima posta foto completamente nu e fãs vão à loucura

• Chapecó confirma primeira morte por dengue em 2024

• Dono do Botafogo, John Textor se complica no STJD por não apresentar provas de corrupção

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.