Chocante: Vizinho chama criança para ajudar com presente e ela é abusada sexualmente em SC Uma criança foi vítima de abuso sexual em Papapanduva, no Planalto Norte de Santa Catarina, no início da tarde de sábado (15). O...

ND Mais|Do R7 17/06/2024 - 16h15 (Atualizado em 17/06/2024 - 16h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share