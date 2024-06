Cidade de SC inova com tecnologia que prevê cenário da dengue com antecedência A Secretaria de Saúde de Araquari, no Norte de Santa Catarina, desenvolveu um software capaz de prever o cenário da dengue com 30...

ND Mais|Do R7 15/06/2024 - 09h03 (Atualizado em 15/06/2024 - 09h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share