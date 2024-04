Confira as informações sobre a retirada dos carnês do IPTU em Chapecó A retirada dos carnês do IPTU começou nesta segunda-feira (1º) em...

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

A retirada dos carnês do IPTU começou nesta segunda-feira (1º) em Chapecó, Oeste de Santa Catarina. No primeiro dia, mais de mil pessoas foram atendidas no Departamento de Tributos, na superintendência do Bormann e da Grande Efapi. Pagamento da primeira parcela ou parcela única segue até o dia 30 de abril.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Retirada dos carnês do IPTU começou nesta segunda em Chapecó; saiba os prazos

• Duas mulheres são agredidas durante evento em Coronel Martins

• Filho tenta matar mãe em incidente durante o feriado de Páscoa em Chapecó

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.