Conheça a história do Clube Atlético Tupi, o "índio gasparense"

O leitor da coluna Willian Spengler, historiador de Gaspar, aqui no Estado de Santa Catarina, envia essa valiosa contribuição para a seção memória. Assim ele descreve: O "índio gasparense", como carinhosamente é chamado o Tupi (originalmente grafado com "y"), foi fundado em 03 de janeiro de 1942, e tem como casa o Estádio Carlos Barbosa Fontes. Participou de vários torneios e campeonatos regionais, pela LBF – Liga Blumenauense de Futebol, com o Amazonas, Palmeiras, Olímpico, Guarani, Vasto Verde de Blumenau, Floresta de Pomerode, União de Timbó, e tantas outras agremiações. Em 1959, participou pela primeira vez do Campeonato Catarinense de Futebol. Participou também da Divisão de Acesso, promovida pela FCF, nos anos de 1987, 1988, 1989 e 2001. - Foto: Acervo Willian Spengler/ND

