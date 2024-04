Conheça a polêmica envolvendo Daniel Alvim e Fabio Assunção

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

“A gente é muito irmão”, assim descreveu Fabio Assunção sobre sua relação com Daniel Alvim após a repercussão de uma briga entre os dois na noite da última sexta-feira (15). O caso aconteceu na frente do restaurante Sujinho, na Rua da Consolação, em São Paulo. Apesar da confusão, os dois fizeram as pazes e gravaram um vídeo explicando o fato.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Quase meia tonelada de cocaína é apreendida em Balneário Camboriú

• Quem é Daniel Alvim, ator famoso que agrediu Fabio Assunção em restaurante de São Paulo

• Frente fria à vista: o que esperar do tempo em SC nesta semana?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.