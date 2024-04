Criciúma: A polêmica que manchou a conquista do título

Alto contraste

O Criciúma antes mesmo do campeonato catarinense começar já era visto como o campeão. O time ganhou o Estadual do ano passado e conseguiu na difícil Série B a vaga para a Série A deste ano. Essa aposta ficou ainda mais forte quando venceu o primeiro jogo da final contra o Brusque em Itajaí. Mas o que acabou manchando essa conquista do clube, foi o pênalti claro não marcado a favor do Brusque no final do jogo que levaria a decisão para os pênaltis e que deixou em dúvida a lisura da conquista.

