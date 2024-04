Criciúma conquista o bi do Catarinense em jogo emocionante O Criciúma é o campeão do

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

O Criciúma é o campeão do Campeonato Catarinense de 2024! Em jogo muito movimentado no Heriberto Hülse, o Tigre ficou no empate por 1 a 1 com o Brusque e, no placar agregado (3 a 2), leva a taça pelo segundo ano seguido.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Criciúma segura a pressão do Brusque e conquista o bi do Catarinense

• Em votação acirrada, professores da UFSC rejeitam adesão à greve

• Motociclista de 42 anos morre em acidente grave na BR-282 em Vargem Bonita

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.