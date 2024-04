Crime choca São Francisco do Sul: homem é assassinado a tiros Um homem foi assassinado a tiros neste...

Um homem foi assassinado a tiros neste domingo (31) em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina. O crime ocorreu por volta das 20h, de acordo com a PM (Polícia Militar).

