Defesa compromete campanha do Avaí mais uma vez

Um problema crônico do Avaí na temporada comprometeu a campanha da equipe do Estadual. Mais uma vez o ataque marcou, só que mais uma vez a defesa entregou. E dessa forma, apesar do treinador Eduardo Barroca ter prometido que nos jogos decisivos o time seria mais equilibrado entre os setores, o empate em dois a dois diante do Brusque na noite deste sábado na Ressacada, marcou a despedida do time azurra no primeiro desafio do Leão da Ilha na temporada. O Catarinense de 2024 e a vaga na Copa do Brasil de 2025 acabou, o sonho agora passa ser o acesso no Brasileiro da Série B. O problema é acreditar nisso, já que até aqui em todos os jogos da temporada, em nenhum deles o Avaí apresentou um futebol consistente, forte e bem treinado. Pelo contrário, o Leão da Ilha foi caminhando aos trancos e barrancos, com poucos ajustes na sua parte tática e técnica. Nas entrevistas coletivas do treinador Eduardo Barroca, a solução para todos os problemas sempre ficava para o jogo seguinte. E agora, qual vai ser a promessa para o resto da temporada?

