Descubra como era uma aula de Ballet no século XIX em Chapecó A oficina “como era uma aula de Ballet no século XIX?” chegou em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, e está com inscrições abertas...

Grace through the perfect position (Urilux/Getty Images/iStockphoto)

A oficina “como era uma aula de Ballet no século XIX?” chegou em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, e está com inscrições abertas. Podem participar bailarinos com ao menos 2 anos de experiência em ballet, a partir de 14 anos.

