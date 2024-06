Descubra o horário do UFC Perez x Taira e como assistir! O horário do UFC Perez x Taira está definido: card preliminar às 20h, card principal às 23h. Atuais 5º e 13º colocados no ranking...

ND Mais|Do R7 15/06/2024 - 17h43 (Atualizado em 15/06/2024 - 17h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share