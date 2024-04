Descubra os representantes de SC na Série D do Brasileirão 2025 Com o término da fase de quartas de final...

Alto contraste

A+

A-

ND Mais ND Mais (ND Mais)

Com o término da fase de quartas de final do Campeonato Catarinense, Santa Catarina agora já tem definidos os seus três representantes na Série D do Brasileirão de 2025.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais

• Tijucas vai usar drones no combate ao mosquito da Dengue

• Criança morre após queda de vaso sanitário em São Francisco do Sul

• TJSC convoca Prefeitura e Sindicato para negociações sobre greve dos servidores em Florianópolis

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.