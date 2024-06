Dia Mundial do Doador de Sangue: A importância de salvar vidas através da doação

ND Mais |Do R7

Cada pessoa que reserva uma horinha do dia para doar sangue ajuda a salvar, no mínimo, quatro vidas. Atualmente, os estoques do Hemosc (Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina) precisam dos tipos A e O negativos e positivos. E nesta sexta-feira (14), Dia Mundial do Doador de Sangue, a instituição promove uma série de ações, com o tema “Pratique o bem, doe sangue”.

