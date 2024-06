ND Mais |Do R7

Dinamarca x Inglaterra: saiba onde assistir, escalações e horário do jogo da Eurocopa Dinamarca e Inglaterra se enfrentam no início da tarde desta quinta-feira (20) pela segunda rodada do Grupo C da Eurocopa 2024. A...

Dinamarca e Inglaterra se enfrentam no início da tarde desta quinta-feira (20) pela segunda rodada do Grupo C da Eurocopa 2024. A bola rola na Commerzbank Arena, em Frankfurt, a partir das 13h (de Brasília).

