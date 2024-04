Diretora promete nova edição do Danki Fight Show em Florianópolis: ‘veio para ficar’ A edição do Danki Fight Show, que marcou...

A edição do Danki Fight Show, que marcou a luta entre Guilherme Grillo e Acelino "Popó" Freitas no último sábado (23), deve ser a primeira de muitas. Essa é a promessa da diretora-geral do evento, Nany Machado, em entrevista ao Grupo ND.

