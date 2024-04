Dois suspeitos são presos por crime brutal em Jaraguá do Sul

Alto contraste

Os dois suspeitos de matarem um jovem a pedrada em Jaraguá do Sul, no Norte de Santa Catarina, foram presos nesta terça-feira (27). O crime ocorreu na madrugada do dia 16 de março, no bairro Rio do Cerro.

