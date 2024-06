Embarcação naufraga na Lagoa do Peri e tripulantes são salvos pelos bombeiros Quatro pessoas que estavam em um barco, na Lagoa do Peri, no Sul de Florianópolis, foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros depois...

ND Mais|Do R7 19/06/2024 - 20h53 (Atualizado em 19/06/2024 - 20h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share